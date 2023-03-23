受屯元天停電影響市民入稟索償逾6500元　中電申剔除申索被拒 (13:31)

申索人為Lo Po Sang，被告為中華電力有限公司。申索書指，2022年6月21日中電沒有在合理時間恢復供電，停電約15小時，令他所購買的食品，包括10樽1.5公斤鮮奶、12個牛油果、1隻松葉蟹等造成不可逆轉的損失。被告的申請理據主要為申索人未能提供單據證明食物購買的日期，亦無證據顯示事件發生時食物放在冰箱中。

審裁官就申請裁決時引述中電的調查報告，指起火原因與電力裝置過熱有關，導致螢光燈起火，蔓延至旁邊高壓電纜。惟法庭不肯定被告在事故發生前有否作風險評估、更換老化零件等恆常保養和預防措施。審裁官指，被告作為該區唯一電力供應商，無疑為居民的生活帶來一定影響，不能完全排除其有謹慎責任。

審裁官同意被告不會預知事故發生，且食品變壞與事故無直接關係，但根據常理，涉案鮮奶、乳酪、雪糕等奶類製品在無冷凍的情況下，最多存放12小時，故剔除理據非顯然易見。審裁官亦提到，放置上述食品的單位並非由原告持有，究竟他是否食品的擁有人，此部分應在審訊時處理。