為應對沙士新冠禽流感提禁售野生動物　袁國勇稱生命因此受威脅 (12:07)

相關文章來自袁國勇本月於港大慶祝111周年晚宴上的演講。袁國勇憶述，港大團隊於1997年應對人類禽流感爆發，提出濕貨市場不應容許販售活家禽，因影響商販的生計並導致反響，當時首次感到生命受威脅；2003年港大獲邀診治首批沙士患者，並在深圳東門野生動物市場追蹤到病毒的中間宿主果子狸，故再提出應及早關閉野生動物貿易來控制疫情，結果影響許多養殖農民和市場攤主的生計，第二次感到生命受威脅。

及至新冠病毒出現後，袁國勇指野生動物市場一再被認為是疫情早期的爆發源頭，他再次提出必須禁絕活動物在濕貨市場販售，亦再一次收到安全受威脅的信息。

袁國勇指，應對沙士、新冠病毒、禽流感、中東呼吸綜合症等新發傳染病中，已汲取許多教訓，指出這些病毒約有75%來自野生動物，如蝙蝠和鳥類等，並可能會跳到中間宿主，譬如果子狸、家禽等，進一步擴大病毒量和基因變異，進而跳到人類身上，通過人與人之間的傳播，導致大規模疫情爆發。他說，大流行肆虐的日子必定重臨，必須做好準備，否則要付出巨大代價，要「相信科學，同時兼顧公眾的心理健康和經濟困難。」