日本排福島核廢水　葛珮帆稱當局不會全禁入口日食品 (22:29)

今日舉行第八次前廳交流會，政務司長陳國基、環境及生態局長謝展寰等官員出席。葛珮帆會後引述政府回應稱，政府關注相關問題，並保障已做好準備措施，亦引述政府稱未必會全部禁止日本食品進口。她又說政府已和日方領事「談判」並表達反對及不滿，並已準備好相關檢測設備，如有需要將針對受污染區域的食品進行詳細檢測，並會考慮禁止日本某些地區的食品進口。她亦促請局方適時釋出資訊，以釋除市民疑慮。

工聯會立法會議員陳穎欣認為，政府日後需有限度輸入日本海產及農作物時，應及早部署相應的監管工作，並適時通報，同時加強檢測進口食品，亦要減少對食肆及市民生活的影響。

本報向食環署查詢現時對日本進口食品的抽查標準及頻率，以及未來會否增加抽查次數，截稿前未有回覆。翻查資料，食環署食物安全中心恆常食物監測包括輻射檢測日本食品，並每月公布結果。今年1月份共檢測833個食品樣本，檢測結果均合格。