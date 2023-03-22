政府設跨部門小組跟進日本排核廢水 議員指政府不會全禁日食品進口　 (22:29)

政府指已就日本的排水計劃對食物安全的影響向日方多番「表達極度關注」，指一直與日本當局保持溝通，跟進廢水排放計劃的發展，並重申在取得國際社會共識前，日方不應單方面將核廢水排放，以免對環境造成不可逆轉的影響。

政府官員與立法會今日舉行第八次前廳交流會，政務司長陳國基、環境及生態局長謝展寰等官員出席。葛珮帆會後引述政府回應稱，政府關注相關問題，並保證已做好準備措施，亦引述政府稱未必會全部禁止日本食品進口。她又說政府已和日方領事「談判」並表達反對及不滿，並已準備好相關檢測設備，如有需要將針對受污染區域的食品進行詳細檢測，並會考慮禁止日本某些地區的食品進口。她亦促請局方適時釋出資訊，以釋除市民疑慮。

工聯會立法會議員陳穎欣認為，政府日後需有限度輸入日本海產及農作物時，應及早部署相應的監管工作，並適時通報，同時加強檢測進口食品，亦要減少對食肆及市民生活的影響。

本報向環境局查詢現時對日本進口食品的抽查標準及頻率，以及未來會否增加抽查次數。當局回覆指，從 2011年3月至2023年1月期間，食物環境衛生署轄下食物安全中心（食安中心）共檢測了超過77萬個日本進口食品樣本（例如牛奶、蔬菜和水果等），當中約15萬個(約20%）來自受影響的五個縣（即福島、茨城、 栃木、千葉及群馬縣），指所有食物樣本的輻射檢測水平，均沒有超出國際食品法典委員會的指引限值。