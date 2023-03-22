涉以虛假薪金招聘紀錄騙近5000萬「百分百擔保特惠貸款」　商罪科拘19人 (19:07)

警方接獲銀行業界舉報後調查案件，發現涉案公司會提交虛假財務報表、出糧紀錄，及利用強積金供款紀錄製作高薪聘請員工假象，有被捕人月薪過往只有一萬元，但申請貸款虛報月薪為8萬元，又或在申請前招聘，員工則在同一日受僱，公司在獲取貸款後，員工薪金即降至5000元或更少，甚至終止聘用。警方又發現，涉案公司有「影子員工」多重受聘，有公司董事同時是10間公司員工，數月內的薪金達170萬元。涉案公司從事資訊科技或顧問業務，大部分為空殼公司，部分報稱同一地址及電話，其中10間聘用同一秘書公司。據了解，涉案公司在2018年至2019成立，但一直沒有實際業務，至近期申請貸款。警方指，貸款獲批並存入公司銀行帳戶後，隨即遭轉至個人戶口或提取現金，並非用於公司營運。

商業罪案調查科總督察莫麗瓊表示，被捕的12男7女年齡介乎34至70歲，分別報稱為公司董事、商人、廚師、家庭主婦等，當中包括4對夫婦，其中4人為兄弟姊妹，亦有人為朋友關係。警方目前凍結相關帳戶4000萬元，並作財富調查，將繼續追查其餘900萬元款項流向。探員另亦搜查涉案公司、秘書公司及被捕人地址，檢獲強積金供款紀錄等文件。

政府2020年推出「百分百擔保特惠貸款」，貸款額以員工薪金及租金而定，以900萬為上限。警方自2021年至今共收到12宗舉報，當中涉及300宗申請、共逾14億元貸款。警方已展開第5輪「擊築」行動，打擊相關詐騙案，累計拘捕175人。商業罪案調查科警司葉永林表示，計劃旨在協助疫情下受打擊企業，強烈譴責有人用欺騙手段獲得貸款，警方會與持分者、業界合作打擊，重申欺詐罪為嚴重罪行，最高可判監14年。