德雅小學受移民潮影響逐步停辦　家長紛感可惜　校方稱盡最後努力助學生畢業 (18:40)

德雅小學今年9月將有最後一屆小一生入讀，校方由2024/25學年起停辦小一，將於2028/29學年結束後正式停辦。金雅慧今午（22日）接受本報訪問時表示，校方早前已發出下學年小一取錄信予家長，基於已承諾取錄，冀「盡最後的努力」讓學生入讀和順利畢業，強調萬一家長因校方停辦決定而有其他考慮，校方願協助他們。

家長陳太的兒子是德雅小四生，陳爸爸亦是該校校友，約30年前入讀，「覺得比較可惜，未來兩年都會讓兒子繼續讀，因為接下來呈分試，加上這裡的老師好好」，她指該校教師關愛學生，指兒子成績不算出眾，但教師時常予以鼓勵，令兒子愛上返學。

另一家長周女士昨晚獲悉學校逐步停辦，為此感到可惜，「呢間學校咁耐歷史，正常也覺得可惜」。她說，近年移民潮下，學界有「音樂椅」效應，相信其他私校也同樣面對收生問題，「德雅咁啱只係其中一間，明白學校不是說走就走，係思考了很多事」。