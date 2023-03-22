初選案｜「最赤裸」譯成「the most horrible things」　區諾軒何桂藍爭議呈堂文章翻譯 (17:59)

呈堂文章為區諾軒於2020年4月接受《蘋果日報》訪問的報道，區指初選參加者分為兩派，有一派主張議會過半爭取五大訴求，另一派不惜攬炒向北京施壓，「寧願你（北京）做得最赤祼，咁你唔好再令香港存有任何幻想」。辯方盤問時，區表示對英譯本有異議，其原意是講述主張攬炒者的想法，「英文有個『we』字，會令人誤會包括我在內，所有人都有𠵱一種諗法」。

法官李運騰問及存在「幻想」的意思，區指戴耀廷有一系列文章提倡「攬炒」，可以代表主張攬炒者如何思考，「就算我無辦法爭取到想要嘅嘢，我都要你做得最赤裸，你唔畀我實現我的訴求都好，你都要用好一啲好核突的方法應對」。法庭認證的版本將「最赤裸」一字譯為「the most horrible things」，身處被告欄的何桂藍質疑有錯誤。李官提醒何桂藍可以向指示律師反映，法庭稍後處理。

李官又問，「幻想」一字是否指中央會否真誠履行「一國兩制」。區指按其解讀，主張攬炒者沒有指涉政治制度，而是表達絕望情緒，他們無法實現心中理想，「要用盡佢哋抗爭的手段，去爭取一個『破局』，亦有一種意思，係置諸死地而後生」。