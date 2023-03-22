首屆香港流行文化節下月揭幕　節目紀念張國榮、梅艷芳　播《霸王別姬》、《金枝玉葉2》 (17:57)

至於揭幕節目，康文署將下月22日在香港文化中心大劇院，舉行「趙增熹x李幸倪x《金枝玉葉2》」，由音樂監製趙增熹揀選4首，由張國榮和梅艷芳主演的電影歌曲重新編曲，配以電影片段，由歌手李幸倪演繹，之後會放映張國榮和梅艷芳合演的電影《金枝玉葉2》。另外，康文署亦會在9月30日在香港文化中心大劇院，放映張國榮主演的《霸王別姬》4K修復版。

康文署亦會於下月23日在香港文化中心露天廣場舉行戶外《聲‧影馬拉松》，節目分兩部分，第一部分的流行音樂會將由一眾不同年代的歌手及樂隊演出；第二部分則會放映精選自20齣張國榮及梅艷芳演繹的電影歌曲片段，並由多位新生代歌手引領現場觀眾和唱。

康文署表示，首屆文化節參與團體及人士超過100位，現時已確定約20項活動，包括7個表演節目、4個專題電影放映、4個專題展覽，以及一系列戶外和外展節目，帶領觀眾重溫1980至1990年代香港流行文化黃金時期一代巨星，包括張國榮和梅艷芳的經典作品。