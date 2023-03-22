「童樂居」虐兒案　懷孕前員工六度襲幼童囚5個月 (17:14)

被告趙運紅承認的4罪，涉案日期介乎2021年11月19日至12月14日之間。案情指她於2016年入職童樂居，並六度襲擊4名幼童，包括兩名兩歲男童U和B，以及兩歲女童W和3歲女童I，例如以毛巾用力捽U臉部，亦曾將W甩向地。被告另涉一項在區院處理的控罪，將於4月21日再訊。

黃官判刑指，雖無證據顯示4名事主有傷，和因案有情緒和心理困擾，但可以肯定他們感受到一定程度的痛楚。黃官認為他們心智處於急速成長的階段，尤其有其他幼童目睹事件，屬加刑因素。黃官續指，童樂居的幼童均有特殊需要，他們不能像其他較幸運的幼童一樣，可向家長投訴，必須加以呵護和疼愛。黃官考慮總量刑原則、被告懷孕等因素後，判她入獄5個月。

黃官引述辯方進一步求情指，被告案發時未能適應巨大的工作壓力，情緒管理技巧不足，於是向其他員工學習以較強硬的方式解決問題。被告曾質疑手法是否恰當並萌生去意，惟因要照顧家人生計，選擇繼續於童樂居工作，她現為自身行為有深刻反思，後悔不已。