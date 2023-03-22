示威現場藏萬用刀　男消防員上訴得直獲撤定罪及判刑　律政司欲改控罪被拒 (16:57)

上訴人蕭志成，被控於2019年10月31日，在旺角管有一把萬用刀。蕭於2021年5月25日被判囚3個月，同日獲批保釋等候上訴。蕭被定罪後已辭退消防員一職。

本案是在終院就首宗藏索帶罪成案作裁決後，所提出的上訴案件。當時終院裁定「管有適合作非法用途工具罪」只適用特定非法用途，包括束縛人身、傷害人身及入侵處所。

今日律政司一方主張修改原本罪行為管有攻擊性武器罪，並維持上訴人罪成。惟上訴方認為做法不公平，因為如果上訴人知道會改控罪，或會在原審期間採用不同答辯方法，例如以休班消防員身份，自辯解釋為何攜帶涉案工具。

上訴方又指，沒有證供指當晚發生任何打鬥或傷人事件，而且示威者用刀傷人的情况罕見，無法推論上訴人有傷人意圖。張官表示，示威現場常見是使用鐳射筆或投擲硬物，而非用刀傷人，加上原審裁判官裁決時指，涉案物品為「警民對抗時用」，張官認為「警民對抗」與傷人意思上差距甚遠。

張官聽罷雙方陳詞後，認為現在改控對上訴人不公，如果一早表明將爭議傷人的意圖，上訴人會有不同的抗辯方向；至於是否發還重審，由於案中無證據支持上訴人管有工具意圖傷人是唯一合理推論，故判他上訴得直兼獲訟費，並擇日頒布書面判辭。