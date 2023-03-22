初選案｜區諾軒指「35+」協調文件無公開免越紅線　「墨落無悔」徒添DQ風險 (16:18)

在何桂藍的代表大律師Trevor Beel盤問下，區諾軒供稱，2020年6月有指若表明罔顧後果地否決預算案，會被視為不尊重《基本法》，若參選人發表「我稱之為超越紅線的說話」，將增加無法參選的風險，惟他當時無法肯定政府的做法。區認為，「墨落無悔」聲明書是導致風險的其中之一，不過因為無先例可循，他只能主觀地估計。

區設想，參選人簽署聲明並入閘後可能被政府問，他們所說可能會用《基本法》權力否決預算案，是以甚麼目的運用否決權？區續稱，35+協調文件均無公開，參選人本來沒資料被提問，但政府卻可藉這份聲明問他們。區又稱，他當時作為立法會議員，真誠相信履行《基本法》權力反對議案並無不妥。

區指出，戴耀廷撰文提及以立會奪半作為政治籌碼，但民主派當選後沒有人帶領下一步計劃，他說自2016年起民主派有碎片化現象，立法會被形容為「四大板塊」。法官李運騰問，即使戴耀廷也不是主導者？區表示同意。

庭上展示區諾軒接受《蘋果日報》訪問文章，提及區倡以「35+」否定中共極權路線，法官陳慶偉問「極權」的意思是甚麼？區稱，在反修例運動目睹許多政府做法「好極端」，一旦民主派立會過半，則可叫政府不要再行極權路線。