四公司及三人涉「掩護式投標」申政府資助獲批1300萬　競委會入稟 (16:33)

4間業務實體分別是Multisoft Limited 及其母公司戴科集團控股有限公司，大碼頭企業有限公司及貴族護老院有限公司，KWEK Studio Limited，及逸盈行；而3名人士分別是逸盈行的歐陽潔義，逸盈及BPNoble代表樊承志，及KWEK董事兼股東鄧威俊。

在遙距營商計劃下，企業可申請政府資助以採購資訊科技方案。案情指，在2020年5月至前年9月期間，4間業務實體在提交有關方案報價時，涉從事掩護式投標等行為，或構成合謀定價、編配顧客、圍標及／或分享影響競爭的敏感資料。

競委會在分析生產力促進局提交約1.4萬份申請數據後，競委會發現一連串不尋常的投標跡象；現正向審裁處申請數項命令，包括宣布以上各業務實體及人士違反守則，施加罰款，及收取競委會的調查費用及訟費。調查期間，競委會亦發現某些人士或干犯偽造文書，及提供虛假或具誤導性的文件或資料等刑事罪行，已轉交警方調查。