立場新聞案｜控方要求交代政治立場　鍾沛權稱難以標籤批反覆提問「沒完沒了」 (13:41)

立場新聞在前年6月27日，宣布將6月底發布的所有評論文章下架，鍾沛權今在控方詢問下補充，在前《蘋果日報》高層、包括其太太陳沛敏被捕後，曾就干犯國安法的風險諮詢律師意見。控方追問為何會對國安法有憂慮，鍾則反問「點會冇憂慮吖？」並解釋自己一直「心存僥倖」，以為傳媒只是報道新聞，不應成為國安法針對的對象，惟《蘋果》案中檢控材料廣泛，令他難以掌握紅線，「唔知擔憂啲乜，所以個疑慮至大」。

控方續問，立場當時財政儲備豐厚，為何不正式索取法律意見，將有疑慮的文章交由律師檢視。鍾沛權解釋《蘋果》案的檢控證據「令人摸不着頭腦」，認為根據當時環境，立場的風險已是政治判斷大於法理因素，沒有律師可以確切指出哪篇文章必然觸礁，更不可能將立場所有文章交予律師檢視。控方續五度追問鍾為何不索取法律意見，主審法官郭偉健最終打斷提問，指「佢（鍾）個證供講得好清楚」，控方才中止盤問。