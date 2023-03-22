財務中介招攬市民以虛假文件提早取回強積金再抽佣　警拘12人涉630萬元 (13:25)

警方以涉嫌「行使虛假文書」罪拘捕11男1女，年齡介乎34至60歲，包括58歲姓李的財務公司職員負責。被捕人分別報稱為廚師、建築工人、運輸工人、巴士司機、銀行職員及無業人士等，他們被捕後聲稱因經濟困難而參與計劃，提早取出強積金供款。警方亦檢獲兩部電腦、大量強積金文件及超過47萬現金等，警方相信李為案中骨幹。

警方中區警區重案組第一隊主管督察嚴思浩表示，警方去年接獲一個強積金受託公司的報案，指2021年1月至去年4月期間，收到共34宗涉完全喪失行為能力的強積金退回申請，申請人均有提供疑由本地醫院發出的證明書。公司遂批出其中30個申請，並退回共超過630萬的供款，惟其後發現相關證明書內容及樣式相似，懷疑偽造。警方發現，34宗強積金退回申請經由同一財務中介公司提出申請。據了解，最大強積金供款金額涉逾100萬元，而涉案財務中介公司經營已超過十年，惟何時參與犯罪活動仍需調查確定。

調查期間，警方揭發財務中介公司委託中間人招攬申請人，並隨機打電話誘使申請人提早取回強積金。申請人簽署申請表作出虛假聲明完全喪失行為能力，中介人或公司再偽造醫院證明書，並連同申請表交到強積金受託公司，當申請人取回強積金供款後，需繳交供款的10至20%作為中介佣金。