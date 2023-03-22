三隧分流｜政府建議8月起私家車經西隧收60元　東隧紅隧劃一收30元　年內再推按時段收費 (11:41)

冀年內實行的按時段收費方案提出，星期一至星期六將分為3個時段，「繁忙時段」為早上7時30分至10時15分、下午4時30分至7時，私家車收費為西隧60元、紅隧及東隧40元；「一般時段」為早上約10時30分開始至下午4時30分，各隧道私家車統一收費30元；「非繁忙時間」由晚上7時起，至翌日早上7時30分，各隧道私家車統一收費20元。至於星期日及公眾假期，私家車日間統一收費25元，其餘時段降至20元。當局亦在繁忙時段與一般時段之間加入「過渡收費」，一般時段的收費會於期間，以每兩分鐘加兩元方式，逐步提升至繁忙時段收費水平。

被問到會否擔心駕駛者為慳隧道費而刻意加速或收慢，羅淑佩指，隧道範圍有法定車速要求，加上繁忙時段下，駕駛者較難在隧道口刻意收慢或加快，她以西隧為例，指附近其實難有路口讓駕駛者刻意收慢等候，而當局會於計劃實施初期，推出特別交通安排，並與警方合作，留意路面情况，避免駕駛者收慢或加速，相信駕駛者不會為增加兩元收費，而刻意等待。

新方案下，電單車不同時段的收費水平均為私家車的4成；的士則劃一全日於各隧道收費25元；其餘商用車輛，包括巴士及貨車，就劃一全日收費50元。新方案亦提出商用車經過三隧時，所有時段劃一收費50元。羅淑佩指，建議回應運輸及物流等業界訴求，引述他們稱只要收費劃一及合理，就會只以方便程度考慮路線，不為價錢兜路，相信有助減少不必要車流。

被問到為何不將三隧私家車所有時段收費劃一，林世雄就表示，西隧屬連接新界西北及機場主要通道，新界西北本身有近300萬人口，若在繁忙時間將西隧私家車收費與紅隧及東隧劃一，引發的車流會讓西隧「吃不消」。

政府解釋三隧分流方案

Ｑ：第一階段的「633方案」，即西隧私家車收費60元、紅隧及東隧收費30元，能否有助三隧分流？

Ａ：政府承認，第一階段的「633方案」下，三隧流量或與目前情况相若，但相信可進一步盡用西隧流量，形容屬溫和方案，期望下一階段按時段收費可更有助三隧妥善分流。

Ｑ：在繁忙時段與一般時段之間加插「過渡收費」，可否阻止駕駛者為慳錢而「衝閘」？

Ａ：運輸署指隧道範圍有法定車速要求，加上繁忙時段下駕駛者較難在隧道口刻意收慢或加快。她以西隧為例，指附近難有路口讓駕駛者等候，亦相信駕駛者不會為增加兩元收費而刻意等待。

Ｑ：為何不將三隧所有時段私家車收費直接劃一？

Ａ：政府指西隧屬連接新界西北及機場主要通道，新界西北本身有近300萬人口，若在繁忙時間將西隧私家車收費與紅隧及東隧劃一，引發的車流會讓西隧「吃不消」。