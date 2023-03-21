《小熊維尼》導演覆本報 對電影取消上映感失望  估計涉政治原因 (23:32)

今年31歲、身兼電影《小熊維尼：血與蜜》編導監的Rhys Frake-Waterfield向本報表示，早前有30間戲院同意上映，但最終在一夜之間有相同決定，在沒有實際原因下取消放映，形容是「太巧合」，「全部神秘取消」（all mysteriously cancelled）」。對於有指取消放映是涉「技術原因」，他相信不可能，因電影已在多國上映，完全沒有問題，他估計，本港未能上映涉及政治原因。他又說，香港觀眾未能看到電影，令他感到失望。

電影專頁「電影療傷誌」前日於社交平台宣布《小熊維尼：血與蜜》包場取消放映，並提及是「技術原因」，當晚多間戲院的網頁已不見該電影的預售連結；根據發行商的資料，最少有30間戲院播映該電影。發行商昨日在社交平台宣布取消於港澳地區上映，冀觀眾見諒。本報向發行商進一步查詢取消上映的原因，截稿前未獲回覆。

發行商連日來為列為三級的《小熊維尼：血與蜜》宣傳，上周在海運戲院舉行首映，並有電影代表戴上戲中小熊維尼的頭套與觀眾交流。電影、報刊及物品管理辦事處回覆表示，處方已向有關影片申請人發出核准證明書，有關香港戲院安排哪些已獲發核准證明書的電影，在其院內上映純屬其商業決定，電影報刊辦不作評論。