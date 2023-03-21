警方打擊三合會及洗黑錢行動　拘捕43人 涉洗黑錢2.1億 (21:24)

警方指，該犯罪團夥意圖擴張勢力，打算在不同犯罪活動上分一杯羹，情報顯示該團夥與過去數月多宗嚴重暴力及傷人案有關。警方展開行動，突擊搜查多個相信由該集團控制的場所，包括以餐廳為掩飾的百家樂賭檔，以及於唐樓、私人住宅、商業大廈開設的非法釣魚機賭場等。警方亦在夜店、酒店、遊戲機中心等地方進行高調巡邏，拘捕32人，包括18男14女，他們年齡介乎23至72歲。他們牽涉的罪行包括營辦或協助營辦非法賭博場所、於非法賭博場所內賭博、經營賣淫場所、販運危險藥物、公衆地方擾亂秩序、製造虛假文書、藏有虛假文書等。

警方同時撿獲大量賭博工具，包括超過11萬元現金、面值超過40萬元的籌碼、18台可作賭博用途的遊戲機、10台電視屏幕，還有點鈔機、電話、電腦、以及7張僞造身份證、有關製造工具等等。警方相信今次行動成功打擊團夥其中一個主要收入來源。

另外，該犯罪團夥涉嫌於2018年12月至2022年10月期間，利用至少25個本地銀行戶口，清洗總共2.1億元懷疑犯罪得益。他們涉嫌利用家人、親戚、團夥成員開立的戶口，收取大量相信由各種非法活動賺取的犯罪得益。團夥成員透過櫃員機提款，逃避警方追查資金去向，又會透過買名車、手表等物品洗黑錢。

警方於20日展開行動，拘捕11名本地人涉嫌洗黑錢，當中包括9男2女，他們年齡介乎27至39歲，其中兩名為集團骨幹頭目。行動中，警方撿獲約40萬港元現金、多隻共值250萬的名貴手表、一部價值100萬名車，及防止140萬元懷疑犯罪得益轉移。警方另發現團夥曾用犯罪得益購買多部名車，價值超過600萬。其中一名被捕頭目將被落案控告洗黑錢罪，明天（22日）在東區裁判法院提堂，其他人士分別扣留調查或擔保外出。警方仍在調查資金去向，不排除更多人被捕。