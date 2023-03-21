水電費爭執殺弟案　認誤殺被告哽咽稱僅一時衝動「從未諗過想佢死」 (19:00)

被告卜水強（現年65歲，報稱廚師）被控於2019年9月25日，在香港謀殺卜偉根。事主死時60歲，驗屍報告顯示，事主身上至少有36道刀傷。

被告自辯稱，當日兩人爭拗期間，事主曾稱要用刀斬死被告。事主退回房內擸刀，被告見狀也回房找出一把生果刀。及後，事主先舉刀襲擊，被告用持刀的左手擋刀後，事主按壓被告左手至兩人腰間，被告逐將刀捅入事主腹部。

兩人又「亂打亂斬」約一至兩分鐘。被告形容「打到亂哂龍」、「我都唔記得啲動作，反正無學過武功」。最後事主攬向被告後，被告再捅他腹部一刀，然後雙雙倒地。被告庭上一度哽咽稱「我從未諗過想佢死，呢種情況下一時衝動。」並指，對事主感到抱歉。

被告又指，兩人過往曾因內地物業的業權而爭執，當時事主推被告落地，被告欲起身還手時，其父出面勸架。最後被告應事主要求，分別從內地物業轉名給事主孻仔及另一名侄兒。被告自言身為兄長較懂事，自小已遷就事主。被告明日續接受盤問。