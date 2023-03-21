28歲童樂居女員工認虐6名幼童還押候判　案情指曾強行餵食、掌摑、推向石屎牆 (19:02)

辯方求情稱，被告郭愛萍（現年30歲）的父親患糖尿病、腎功能衰退，並領取傷殘津貼，其母親從事勞動工作。被告獲親友和教會傳道人撰寫共32封求情信，辯方指被告初犯、常做義工，受害幼童幸好沒受重傷，望法庭視本案為單一事件而輕判。

根據同意案情，被告在都大進修學院取得高級文憑後，自2018年4月在童樂居當幼兒工作員。她被指於2021年11月20日至12月19日虐待6名幼童。其中2歲男童Z坐在桌前進食時站立和跳起，被告使力戳Z的左臂並屢次拍打其臉，令他大哭。被告又拉起Z及把他擲向椅子和地墊。

當被告見2歲女童S排隊期間推其他幼童，她打S的頭和推跌她；跪下的S遭被告指着時迅速爬走，但被告扯其衣服拉倒她，S掙扎不果，遭被告夾在大腿之間掌摑多次，致她痛哭。及後，被告毛巾鞭打1歲男童P的頭和面部，從椅子拉P落地令他哭泣。被告亦強行張開P口部、推他頭部以餵食。

另外，1歲女童AB玩耍時遭被告推胸口，撞向石屎牆，被告更以膠蓋拍打AB。被告又在廁所內，於2歲女童M坐在便盤時，踢打M令她仰後撞倒石屎牆。而當睡房內一名身分不詳幼童在床上拍手，被告打其面部及為其戴上眼罩，幼童欲除掉時再被掌打。