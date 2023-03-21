私了的士司機案被告原訂最快7月獲釋　律政司刑期上訴得直　加監1年1個月 (18:46)

申請人為律政司司長，答辯人為張子龍（34歲、人力資源經理），現正服刑，原定最快今年7月獲釋。

申請方指，當日的士因施襲者攻擊而失控剷上行人路，撞傷兩名女途人，屬加刑因素。施襲者其後將事主鄭國泉從的士拉出，有人以傘柄垂直插他頭部，和向他淋漂白水；答辯人曾腳踢事主和抽打他。申請方稱，施襲者光天化日下「私了」事主，手段兇殘、近乎喪失理智，事主血流披面，完全無反抗餘地地躺臥於血泊中。即使以中度嚴重定性本案，量刑起點亦應定為5至6年，原審法官採納4年半的基準明顯過輕。

答辯方則指，事件無預謀、過程僅歷時約5分鐘，答辯人的參與程度較低，相信原審法官已考慮所有環境因素，作出最合適的判刑。3名法官期間分別打斷陳辭，質疑答辯人從他人手中接過口罩遮蓋面容，又穿過人群加入施襲，均屬有意識的行為，難以接納他不知就裡的說法。法官最終改以監禁6年半為量刑起點，答辯人認罪獲3分之一減刑，再因覆核酌情給予3個月扣減。