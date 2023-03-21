政府擬修《保護海港條例》　非永久填海或海港改善工程　經司長級官員批准即可填海 (16:13)

政府修例建議提出可獲豁免的海港改善工程包括：

海濱長廊(promenade) 行人板道(boardwalk) 單車徑(cycle track) 浮躉(floating pontoons) 海岸台階(harbour steps) 海岸泳池(harbour pool) 觀景台(viewing deck) 碼頭(pier) 登岸台階(landing steps) 滑道(slipway) 船隻停泊處(mooring) 避風塘(typhoon shelter) 防波堤(breakwater) 海堤(seawall) 支援漁業海上營運的設施，包括賣水站及賣油站 應對極端氣候風險的裝置

政府解釋，現行法律框架並沒有為較小規模的填海工程提供較寬鬆的門檻，窒礙不少小規模填海、對海港影響輕微的小型海港改善項目，例如建造登岸台階、改善碼頭的工程等，小規模海港改善工程難以有效率推展。而且政府在推展海港內的填海項目時，須為證明具「凌駕性公眾需要」提出具「有力和令人信服」的資料（cogent and convincing materials，CCM）。政府指，為灣仔發展計劃第二期、沙田至中環線、中九龍幹線及東區走廊下之行人板道擬備的CCM 的費用，就介乎70萬元至1320萬元，故提出修例。

政府估計，若修例獲通過，暫有8個改善海港相關的工程項目可能受惠，例如升堅尼地城海濱興建行人板道、修復加多近街附近四個舊碼頭、活化九龍城汽車渡輪碼頭、改善前啟德跑道的舊碼頭等。