房署監工涉向分判商收賄及索貸款逾9萬元　被廉署起訴15罪 (16:23)

30歲男子黃都為房署一級監工（建築），被控10項公職人員接受或索取利益與5項訂明人員接受或索取利益；30歲利駿建築工程前紮鐵「工頭」李鵬健及38歲和發工程「科文」林偉杰，則分別被控2項向公職人員提供利益罪，以及3項向訂明人員提供利益罪。3名被告已獲廉署准予保釋，3月23日在沙田裁判法院答辯。

廉署指，2021年1月至22年4月案發期間，黃都負責監管大埔一興建中公屋地盤的建築工程質量和進度，他可要求承建商及分判商糾正不合格工程，及須向房署提供巡查表格。利駿是該地盤紮鐵分判商，紮鐵「工頭」李鵬健受黃都監督。

黃都涉嫌索取及接受由李鵬健提供的兩筆賄款共2500元，以在巡查時優待李鵬健。黃都又涉嫌以相同目的，向李鵬健及另外兩名利駿紮鐵工索取另外6筆賄款共44300元，但遭三人拒絕。和發是該地盤負責泥井挖路工程的分判商。黃都涉嫌未經許可向林偉杰索取及從對方接受三筆貸款共25500元。另外，黃都涉嫌向第三間分判商一名泥水管工索取兩筆賄款共6000元，但遭對方拒絕。黃都又涉嫌未經許可而向該分判商一名鐵模工人索取一筆3000元貸款，及接受一筆10000元貸款。