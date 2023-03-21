立場新聞案︳控方指鍾沛權對警方觀感差及煽動仇警　鍾沛權斥不符事實 (15:01)

控方引述立場在2019年6月14日發布的社論〈為何我們「針對」警察〉提問，指立場自反修例運動初期針對警察，因知道警察會阻止運動發生，故煽動對警察的仇恨。鍾沛權則解釋「針對」二字用上引號，正是指不是針對警察，而是監察執法部門如何使用武力，重申絕無意煽動仇恨。他又引述文中描述傳媒最大的使命是監察權力，反問這句「何錯之有呀？」

控方亦質疑鍾沛權本身對警察觀感差，作供時談及監警會無公信力、相信元朗7·21白衣襲擊事件「一定有勾結」，並在鍾澄清他不曾指雙方有勾結後，引述立場在同年7月23日發表社論，描述警方與白衣人勾肩搭背，做法「令人齒冷」，反映立場認為白衣人與警方勾結。鍾沛權反駁文章是表達記者的觀察，盡傳媒的責任提出疑問，但始終沒有總結這是勾結。

另外，控方詢問立場在前年出現多宗國安法案件後，為何不再索取法律意見。鍾沛權在庭上一度哽咽，憶述當時意識到政治環境劇變，相信立場總會遭針對，「我哋咁嘅媒體，最大甚至係最後嘅使命呢，就做個紀錄、做個報道」；控方續質疑鍾認定國安法的檢控是政治決定，不相信有法理基礎，故發布批評國安法的文章時，不會斟酌其事實根據，鍾一概否認。