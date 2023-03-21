綠置居價單出爐　油塘高宏苑高層單位成「樓王」售271萬　錦柏苑低層單位僅售75萬 (13:13)

錦柏苑位於恆泰路2號，共提供1896個單位，並設3座。其中A座設46層；B座設43層，C座則設42層，預計關鍵日期為2026年7月31日。至於清濤苑位於清曉路1號，只有一座，共有42層，提供776個單位，預計關鍵日期為2025年3月31日。高宏苑位於欣榮街131號，並設2座，提供2021個單位，A座設46層，B座設48層，前者預計關鍵日期為2025年4月30日，後者則為2025年6月30日。

根據價單，今期「樓王」來自高宏苑A座43樓20室，該單位面積為489呎，屬今期大單位，並設「減音露台」。此外，根據售樓書，料高宏苑部分高層單位或可享海景。至於今期入場費最低的單位來自錦柏苑的C座1樓10室單位，該單位面積僅有184平方呎。

房委會資助房屋小組主席黃碧如認為，雖然近期經濟受疫情影響，但樓價跌幅不算大，即使有調整亦不算多，尤其新樓盤。她指，留意到內地與本港兩地全面通關之後，市場氣氛較好，市民買樓意欲較高。她補充，綠置居售價始終較便宜，部分單位售價更不足100萬，預計樓盤將受歡迎，尤其馬鞍山及油塘的兩個樓盤。