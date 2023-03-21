房委會擬收緊綠表資格　禁持物業戶買居屋　公屋富戶政策暫不調整 (13:06)

消息人士指，房委會初步同意若公屋租戶在港已擁有物業，將不符合以綠表資格買入居屋，同時綠表申請者要簽同意書，容許相關政府機構有權核查，如作虛假陳述將須承擔法律責任，以達阻嚇作用。不過消息人士承認，若有綠表申請人將資產轉移至內地，按目前兩地機制，本港政府部門難以抽查。

至於綠表申請者買入居屋時接受資產入息審查的建議，據了解房委會內部意見不一，並認為難以衡量「尺度」，若收得太緊，擔心綠表住戶寧願「一世住公屋」都不願以綠表買居屋，影響公屋流轉，有違政策促進基層向上流動的意願。

除綠表申請機制，鄺球案亦可能涉及公屋富戶政策。據悉，房委會內部未有共識，部分人認為需一刀切收緊豁免資格，部分人認為難以劃一有關標準，將待進一步收集意見及內部討論後才檢討。

民建聯房屋事務發言人陳學鋒稱，贊同有關檢討方向，指公營房屋資源緊張，若綠表租戶本身已有私人物業，仍享用公屋，反映其有置業能力，屬享受雙重資源，對其他市民不公，亦有違政策原意。實政圓桌立法會議員田北辰則認為，房委會應每日翻查土地註冊處資料，確保全港公屋租戶在港未有其他私人物業（獲豁免者除外），同時要求他們主動申報其他海外資產及收入等。