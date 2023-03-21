「SUCK Channel」管理員煽惑案　官拒批上訴許可指理據不足 (12:44)

申請人伍文浩，控罪指他於2019至2020年間，在「SUCK Channel」發布大量信息串謀及煽惑他人火燒警察宿舍、非法阻礙機場、在中大一帶參與暴動等。伍早前在被拒法援而無律師代表下，親自陳詞申請上訴定罪許可。

法官彭偉昌於判辭指，伍認為原審法官無法排除他從未於案發時段登入使用涉案帳戶或管理有關頻道之可能性；律政司則指，案中有眾多直接和環境證據能夠推論申請人早於2019年10月開始管理涉案頻道。加上，原審法官正確裁定，申請人授權或容許其他管理員大量發佈非法煽惑信息也當被定罪。

判辭續指，申請人提出多個議題，其實就是原審時辯方的理據，而原審法官已悉數駁斥，申請人陳詞時未能補充原審法官有何出錯。上訴庭認為原審法官全面剖析所有事項，作出了無可批評的結論，而申請人無法提供有效理據，故駁回其申請。