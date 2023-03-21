街頭貼「真嘢唔怕講」被判罰8000元　中大生稱無悔發聲、無意煽動 (12:38)

本案原定今早開審，就讀中大政治與行政學系的被告關靖豐（21歲）改為認罪。案情指，警員於2022年6月4日巡邏西洋菜街和山東街交界，發現燈柱有寫上「真嘢唔怕講」和「852_4_life」的貼紙，另發現其他路牌等有18張一模一樣的貼紙。警方檢取閉路電視片段，發現被告於6月3日晚上近12時離開寓所，翌日凌晨3時出現涉案貼紙，被告至凌晨近4時回家。涉案貼紙上有被告的指紋，路政署花了近2.8萬元清除貼紙。

被告一度解聘律師，裁判官曾慶東強調法庭有規矩，「唔係你想點就點」，亦提醒被告不要面露微笑。被告親自求情指，「驅使我寫字貼紙的，並不是因為我記掛在中國發生的民運，亦不是想煽動任何人，而是因為我在2022年的香港感到無比壓抑」，認為當局沒有理由懼怕任何言論。

曾官判刑時表示，考慮被告初犯和即時認罪，相信他因為社會氣氛和政治觀點犯案，希望事件令他汲取教訓。