童樂居女員工認虐兒罪還押候判　求情稱私下常向兒童贈玩具 (12:30)

辯方為被告謝綉蔚（現25歲）求情稱，被告曾於IVE修讀幼兒教育高級文憑，因本案難以再在同行工作，她早前轉到檢測中心工作，惟最近隨疫情放緩而失業；辯方強調案發時間短，被告拍打幼童後腦的力度不大，她可能過分粗魯把幼童摔倒地上，但在同類事件中並非最嚴重。

辯方又呈上多封求情信，其父母稱讚她工作投入，私下常買禮物予兒童；友人指她善良和熱心助人，逛街時亦不忘買玩具，並非本性殘暴；男友又說被告會在獲得同意下帶兒童外出。

案情指出，被告於2019年2月起在童樂居任職幼兒工作員，首罪發生於2021年11月25日早上活動室內，3歲男童F圍桌而坐，F微微舉起左臂後狀似半站半坐，被告拿毛巾用力捽F的面部約一秒，令F哭泣並跑往門口。

另兩罪則發生於同月20日早上8時許，其中在活動室內的1歲男童R坐在桌子旁邊，R身後的被告稍作伸展，R隨即雙手抱頭。當R垂下一隻手時，被告突然兩度拍打R的後腦。相隔約20分鐘，被告坐在遊戲區整理書本時突然轉身，雙手捉住一名身分不詳幼童的左臂，並把他摔在地上，令他痛哭。被告在警誡下，承認閉路電視片段拍攝到她拍打R。