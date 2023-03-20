佐敦有藥房涉嫌誤導遊客「兩變錢」　海關拘兩男職員 (20:58)

海關上周三接獲一名年約30歲的內地男遊客舉報，他上周到香港旅遊，到訪涉案藥房買中成藥，期間有職員向他推銷中藥材。男遊客發現價錢牌上有一個數百元的價錢，但見不到計價單位，他向職員查詢，但職員一直迴避作答，只向他解釋一兩重量有多少，一直不提及計價單位及總價錢。男遊客相信貨物以「兩」計價，總價錢一千多元。職員在男遊客同意購買之前，將中藥材磨成粉末，之後才對男遊客說計價單位為「錢」，總價錢為一萬多元，即預期售價的十倍。男遊客拒絕付款，但由於藥材已磨成粉，他最終被迫以5000元購買藥粉。

海關不良營商手法調查組高級督察何偉森指，本案疑犯以內地遊客爲目標，銷售中故意迴避問題，或以含糊不清態度解答，繼而將藥材切碎磨粉，最後「斤變兩」、「兩變錢」逼使顧客購買，犯案手法常見。而今次是海關本月破獲的第二宗同類案件。