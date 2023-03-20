前男警留言嘲殉職水警林婉儀「抵死」囚10個月　官批損警隊威信 (18:19)

水警總督察（追授）林婉儀前年9月25日追截走私船時墮海，最終殉職。時任男警在警方Facebook留言「抵死」、「狗官死一個點夠」，早前被裁定一項「作出具煽動意圖的作為」罪成，署理主任裁判官香淑嫻今（20日）在西九龍裁判法院判刑指，案發時社會未完全平靜，被告更自揭警員身分，增加自己可信性，加強煽動效果，罪責十分嚴重，終判他入獄10個月。被告隨即透過代表律師申請定罪及刑期上訴，並於等候期間保釋，遭裁判官拒絕。
裁判官判刑指，「狗」一字於2019年社會事件中泛指香港警察，儘管《國安法》立法後社會氣氛已趨向緩和，惟對政府不滿的情緒未完全平息，不少相關案件尚在審訊或仍未開審，暴力事件一觸即發。
裁判官續指，在這樣的環境下，被告崔駿民（現年28歲）仍執意犯案，在逾50萬人訂閱的「香港警察」Facebook專頁中留言，更自揭其警員身分，增加自己的可信性，進一步打擊警方威信和公信力。裁判官明言須判處阻嚇性刑罰，適合的量刑起點為10個月監禁，除此無其他減刑因素。
裁判官引述被告的背景報告指，他15歲時來港唸書，畢業後曾3度投考警察，終在2017年成功獲錄取，現已離職。辯方在書面求情中指，被告任職警察的4年間獲12次嘉許，案發時他因被上司戲弄，欲發洩怒火而犯案，只是「過分憤世嫉俗」。辯方指被告無心詛咒死者，亦無煽動意圖，現「失去夢寐以求的工作」，對其不道德的言論感後悔，承諾不再使用社交媒體。