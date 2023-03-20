三人涉「隱世市集」售書籍認煽動　分判囚5至10個月 (16:39)

被告為涉案店舖東主李龍現（52歲，商人），以及協助經營、其妻子陳尚恩（48歲，寵物美容師）和姜嘉偉（31歲，牧師）。羅官判刑指，本案被告藉聖誕和新年佳節的人流之利銷售書刊，雖然示威暴力行為沉寂，但部分人仍耿耿於懷，容易被挑動情緒；若向這些志同道合者賣書，容易令社會事件死灰復燃，「埋下計時炸彈」，故須判阻嚇性刑罰。羅官續指，李龍現參與程度最低，他被捕後身體轉差，減刑後判監5個月；姜嘉偉則積極推廣書刊，判監8個月。而陳尚恩設計及訂製書刊時沒交代作者名稱等，可見精心策劃逃避偵查，她亦是本案「始作俑者」，並出錢出力，被判監10個月。

辯方早上求情指，該攤檔面積細小、僅擺賣了一個半月，陳承認構思並負責印刷刊物，刊物內容只取材自互聯網，不涉鼓吹行動。而且，案發時本港「由治變興」，若擔憂暴力「死灰復燃」，警方成功堵截刊物經已撲熄火種。

辯方續稱，有長期病患的李龍現去年9月做心血管手術，脈搏一度停頓，他其後出現肺水腫和血管瘤，行動有困難，至今還押於羈留病房。羅官關注，如被告犯案時已患病，仍以身試法，難以作為求情因素，辯方澄清李身體抱恙反映參與程度低。

辯方稱，陳尚恩有穩定工作、照顧家人，她一時愚蠢犯案，與本身品格相違背；而姜嘉偉在攤檔寄賣商品及幫忙收錢，角色輕微，他過往多年致力服務青少年和獨居長者。