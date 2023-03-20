初選案｜新界西參選者允「會運用」否決權　區諾軒指戴耀廷未告知　質疑無求同存異欠中立 (15:46)

在代表何桂藍的大律師Trevor Beel盤問下，區諾軒指出，初選參加者遭立會取消資格，會導致民主派部署出現「好大混亂」，而在6月越來越多候選人作政治表態，「我感到好無奈」。他說，若花了這麼多心血準備初選，到頭來他們被取消資格，將白費許多義工及其他人的心血。

至於戴耀廷主張若政府不回應五大訴求，就會用否決權，區諾軒認為在於政府能否釋出善意，他舉例指五大訴求之一是撤回暴動定性，區在任立法會議員時曾同朱凱廸提出草案，修改香港暴動定義。不過，當時他和朱備受批評，有人覺得他們認同暴動概念。而對於如果草案獲接納，是否等同撤回暴動定性，區亦有疑問。案件周三（22日）續審。