戀童漢認偷拍35名女童裙底還押候判 (15:34)

29歲被告劉哲希被控17項罪名，涉及35名女童的120張照片及2段影片。辯方求情指，被告有碩士學歷，他自知終有一日會遭揭發而被捕，因而事後反有如釋重負的感覺，現在積極求醫。

辯方援引精神科醫生報告，指被告有自閉症障礙，加上童年被欺凌經歷，令他缺乏與他人溝通的能力，無法與同齡女性建立親密關係，漸漸對青春期前女性的純真產生扭曲的喜愛。

案情指，2022年8月14日，7歲女童X與母親光顧北角一間文具及玩具店時，X身穿半截裙，獨自在玩具貨架前。被告在X右邊蹲下，將手機伸至X裙底下拍攝。X聽到拍手機快門聲，並意識到被告的行為，遂跑回母親身旁，向她投訴事件及表示後悔穿了半截裙。

案情續指，警方接報後連日在上址埋伏，兩日後當場拘捕被告。及後在被告手機內，發現涉案120張照片及2段影片，涉及X和34名不知名女童，案發時間橫跨2020年8月至2022年9月。裁判官下令被告續還押候懲。