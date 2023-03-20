立場新聞案︳鍾沛權指重要文章須由他審批　否認視林紹桐為副手 (15:03)

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，上周完成其中15篇涉案文章的盤問，今開始向出庭作供的鍾沛權，詢問立場新聞的運作。控方問及，在鍾沛權放假時，有誰負責審批文章。鍾解釋，專題報道、專訪、博客等較重要的文章，會留待他上班時審批；鍾又指在立場員工「最信任」林紹桐，不少行政工作交由林處理，但否認林紹桐是他的副手及代為審批文章。

控方質疑，立場處理許多有風險的政治新聞，由總編獨力審批「咁樣好容易中陷阱」。鍾沛權則指，一直以來不認為立場的文章有問題，一眾員工本着多年經驗作判斷，直至2020年下半年，社會環境出現變化，才增加風險意識，自此更加須由總編「拍板」。

至於立場的即時新聞，鍾沛權稱會交由港聞組兩至三位較資深的「坐堂」負責審批。控方質疑鍾描述的分工混亂、不合理，加上處理即時新聞時間緊迫，再分工是「嘥時間」，不明白「坐堂」間如何協調。鍾沛權則笑言立場沒有律政司的規模，運作模式「係有啲山寨嘅，不過我哋就so far so good啦」。

另外，有旁聽者在控方盤問時竊笑及低聲說「痴線」。伍淑娟一度轉向身後的旁聽席稱「請你哋唔好發出聲音去干擾審訊」。