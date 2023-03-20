浸大發現一款蛋白酶可用作新冠標靶　冀一至兩年內臨床實驗 (15:07)

參與研究的浸大中醫藥學院助理教授王凱亮表示，3A2日後或可用作藥物治療感染新冠病毒患者，特別是長者和有代謝功能障礙病人，以減低其感染後出現的併發症及死亡率，並指3A2亦會對末來的新發性冠狀病毒有效。他又說，MT1-MMP基因突變與肥胖及糖尿病的發病有關，3A2亦可用作預防肥胖和糖尿病的藥物。

浸大研究團隊早前發現，「血管緊張素轉換酶2」（簡稱ACE2）為新冠病毒進入人體細胞的受體，但ACE2只表現於少部分肺部細胞。團隊指出MT1-MMP切斷細胞膜上的ACE2後，會形成可溶性ACE2，當可溶性ACE2與新冠病毒結合，就可將運送至未受感染且少量ACE2表面的細胞，導致人體內不同器官有機會感染新冠病毒。

其後團隊使用3A2注射在人類細胞培育的「類器官」，發現在肺部、心臟和肝臟類器官中，新冠病毒的感染程度可降低60%至80%。而相關藥物同樣用於新冠病毒的原始菌株，以及主要變種病毒Delta和Omicron 的實驗，並得到相若結果。

另外，研究團隊亦在11隻年老並感染新冠病毒的老鼠中，為部分老鼠接受3A2治療，發現其體內的新冠病毒數量減少至9成，並顯著減低由感染引起的肺組織破壞，證明3A2可有效抑制MT1-MMP活動。相關結果已在國際科學期刊《自然-通訊》發表。

王凱亮表示，目前相關研究只用於動物身上，未涉及人體，期望一至兩年內可進行人體臨床研究。