警拘3男　涉5宗「猜猜我是誰」及「假冒官員」騙案 (13:51)

警方上周六（18日）接獲一名男子報案，指早前收到騙徒來電訛稱為其兒子，因被捕需繳交保釋金，並已交出10萬元，騙徒再次要求他再給予19萬元，事主遂報警求助。邊界警區刑事調查隊接手調查，並在騙徒與事主交收款項時埋伏，其後拘捕一名17少年及一名27歲男子，兩人涉嫌以欺騙手段取得財產被捕，在兩人身上檢獲手提電話及現金約1.6萬元。

經調查兩名被捕男子涉嫌與另外3宗上周分別在紅磡、香港仔及葵青區發生的同類電話騙案有關，涉及款項共約34萬元。兩人已被暫控各一項「以欺騙手段取得財產」罪。

另外，警方亦接獲一名女子報案，指於本月2日接獲自稱內地電訊公司人員來電，指她的一個內地電話號碼涉及刑事案件，其後再接獲一名自稱內地官員的男子來電，要求她支付6.5萬元人民幣保證金，並要求她提供個人資料，女事主於是報案。屯門警區刑事部接手調查，並於上周五（17日）以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名20歲男子，案件交由屯門警區刑事調查隊調查。