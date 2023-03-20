呈祥道九巴傾側44人傷　肇事巴士已被移正　乘客稱當時路况正常指事出突然 (13:34)

網上流傳事發片段，肇事九巴當時正沿呈祥道行駛，至清麗苑天橋分岔路時，原應靠右前往荃灣方向，但巴士未有切線往右駛，反而一直沿分隔線向前，最終剷上分隔石壆，車身傾側，多人被困，現場鐵欄亦被撞至散落一地。

消防及警方接報趕抵現場，又派出坍塌搜救專隊到場。現場所見，車身向右傾側，擋風玻璃嚴重碎裂，左邊車頭如被削去。消防動用車身固定器及繩索等支撐車身，再將乘客救出。

乘客陳女士憶述當時坐在巴士下層中間位置，突然聽到「嘭」一聲巨響，車輛猛烈碰撞，形容事發時情况混亂，有長者仆倒受傷流血。有上層乘客補充，碰撞一刻有乘客向前拋，「最誇張個個應該係喺最後尾，拋咗3個身位到」。他提到車速並非特別快，路面順暢，初時以為車輛急煞，未料發生意外。

上層乘客黎小姐指，大部分乘客均撞傷額頭、鼻及口等，由於車輛傾側，「上層都盡量唔好郁佢，費時佢反」，有消防其後到場並將車輛固定，協助乘客遂一離開，她沒有受傷，形容屬「不幸中大幸」。她提到當時車輛前方沒有阻礙，「我望住前面以為佢會轉彎，點知直剷落去（石壆）」。

乘客林小姐意外後鼻及右手受傷，在場包紮後決定自行到私家醫院求醫。她稱在順利邨上車，突如其來遇上車禍，指事發後目睹有老婦暈倒。她讚揚大部分乘客熱心，事發後互相照顧。