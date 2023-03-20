呈祥道九巴傾側44人傷　現場解封　司機涉危駕被捕 (16:07)

網上流傳事發片段，肇事九巴當時正沿呈祥道行駛，至清麗苑天橋分岔路時，原應靠右前往荃灣方向，但巴士未有切線往右駛，反而一直沿分隔線向前，最終剷上分隔石壆，車身傾側，多人被困，現場鐵欄亦被撞至散落一地。消防及警方接報趕抵現場，又派出坍塌搜救專隊到場。現場所見，車身向右傾側，擋風玻璃嚴重碎裂，左邊車頭如被削去。消防動用車身固定器及繩索等支撐車身，再將乘客救出。事故中有30人經初步治理後毋須送院；另有9人感到頸痛，38人包括巴士司機手部及面部擦傷，所有傷者由16輛救護車送往廣華、仁濟、瑪嘉烈及明愛醫院。

西九龍總區交通部特別調查隊第二隊督察陳栢祺指，現場並非交通黑點，會循巴士性能、車長精神狀態及駕駛態度調查。對於一度有指巴士車長昏迷，警方指仍需進一步調查，指巴士車長獲救後能與警員對答。

荔枝角消防局局長、助理消防區長梁建明指，由於巴士車身傾斜，有翻側的危機，故消防員接報到場後安撫乘客，並要求他們留在原本位置，以保持車身平衡，坍塌搜救專隊其後在5分鐘內架設快速車身固定裝置，鞏固車身後陸續安排上層58人離開。梁建明又說，事發地點位於九龍主要幹道，事發時屬繁忙時間，消防需時較長到場。他續指，消防員到場時發現有14名下層乘客已自行疏散至安全地方，有4名行動不便人士要協助離開。

乘客稱路况正常 指事出突然

乘客陳女士憶述當時坐在巴士下層中間位置，突然聽到「嘭」一聲巨響，車輛猛烈碰撞，形容事發時情况混亂，有長者仆倒受傷流血。有上層乘客補充，碰撞一刻有乘客向前拋，「最誇張個個應該係喺最後尾，拋咗3個身位到」。他提到車速並非特別快，路面順暢，初時以為車輛急煞，未料發生意外。

上層乘客黎小姐指，大部分乘客均撞傷額頭、鼻及口等，由於車輛傾側，「上層都盡量唔好郁佢，費時佢反」，有消防其後到場並將車輛固定，協助乘客遂一離開，她沒有受傷，形容屬「不幸中大幸」。她提到當時車輛前方沒有阻礙，「我望住前面以為佢會轉彎，點知直剷落去（石壆）」。

乘客林小姐意外後鼻及右手受傷，在場包紮後決定自行到私家醫院求醫。她稱在順利邨上車，突如其來遇上車禍，指事發後目睹有老婦暈倒。她讚揚大部分乘客熱心，事發後互相照顧。