初選案｜指戴耀廷明知意見分歧仍提否決預算案　區諾軒批過程不民主感難受 (12:34)

區休庭後回答指，戴曾在記者會上強調組織者沒有「偏埋一邊」，但區至今都對新東文件列明「會運用」否決權「感到好費解」。他反問，如果戴目睹與會者的矛盾，又建議「會積極運用」字句，戴何出此舉？區續稱，雖然他無出席新西會議，但還押期間收到會議文字謄本，他批評過程「有唔民主地方」，直言「我覺得好難受」，而戴只簡單向他交代該次會議。

今早由被告何桂藍的代表大律師Trevor Beel盤問控方證人區諾軒。辯方首先就立會功能組別發問，表示即使民主派的功能組別參選人當選，他們未必跟隨初選目標去投票。區表示，這是戴耀廷關心的問題，他自己則主張不必綑綁別人當選後的工作，至於功能組別議員按界別利益去投票，屬一直存在的現象。

辯方提出，戴耀廷將立會過半形容為「大殺傷力憲制武器」，此說法有瑕疵（flawed）。區回應指，在2020年3月的初選記者會上，戴尚未說清楚運用否決權的事項，僅說不同人有不同看法，「戴耀廷的盲點係佢無睇到功能組別的人，真正諗緊咩嘢」。法官李運騰遂問，初選計劃的前設，在於民主派會以整體名義投票，這是否參加者的共同願景？區表示大家的願景並不同。

區強調，後期的初選協調會議上，參加者就否決權和戴耀廷的文章出現分歧，但戴發布文章之前，「我覺得一個好大的問題，就係佢從來無搵我地啲組織者去傾」，包括「真攬炒十步」文章。區表示，最初覺得別人撰文是「文責自負」，但戴見到各人的意見不同，仍然不斷撰文提倡否決權，「我認為係組織工作上面，係有問題的」。