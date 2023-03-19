上月稱河套區今年底招商　孫東今稱最晚明年啟動 (11:20)

孫東日前在北京與國家科技部簽署《內地與香港關於加快建設香港國際創新科技中心的安排》（下稱《安排》），孫東今日在商台《政好星期天》表示，《安排》的其中一個重點，是支持內地科研數據及材料的跨境流動、與香港共享，涉及科研論文、國家科研成果庫數據及報告等，亦會推動生物資源庫及科學數據庫等重大科學信息平台的共建共享，料國家政策會陸續出台。

被問到相關資料來港後如何妥善管理，孫東說，當局正與中央密切磋商，會從行政及立法層面考慮，希望在不久的將來有具體安排出爐。他又說，《安排》亦鼓勵香港建設國家級的實驗室、與內地科研機共設國際級的科研平台，又加大對青年科學家的支持，讓香港承擔國家級的科研任務。

他引述國家科技部官員指，香港的科技力量是國家科技力量的重要組成部分，可極大地助力國家發展，故在現時地緣政治的情況下，香港必須要加速發展成國際創科中心，除了成為自身發展的關鍵驅動力外，亦成為強國發展的重要支撐。