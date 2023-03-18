調查指香港創科環境欠吸引　議員稱須「拉攏龍頭企業」來港 (13:24)

商會於去年10月至本年2月期間，以問卷調查形式，訪問了375位18歲以上本地創科業創業人士或有意創業的業界人士，以了解本港現時創科發展和企業支援的情況。

調查結果顯示，有62.4%受訪者認為本地創科企業的成功案例很少，當中近半人更表示「非常少」；另有38.4%人認為新加坡的創科創業或就業環境最吸引，其次是25.6%的美國，而香港僅獲8.8%。

商會冀政府放寬企業援助，例如提供更多津貼支持企業的辦公室租金和薪酬支出，以幫助初創企業維持營運，吸引科技人才創業。

邱達根表示，政府推行了很多政策支持本地科技發展，形容是「做科技嘅黃金時代」，惟發展仍在起步階段，須要「拉攏龍頭企業」來港投資，以「滾雪球」式帶動周邊的創科企業發展。

邱又認為，本港創科企業在本地起步後，應嘗試到內地市場發展，邱直言「你喺香港做完都無用，700萬人都係用返出面啲嘢」，指企業應尋找人口需求更多的市場，例如內地。