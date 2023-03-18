男警長收親戚50萬調查收債資料　官指案情嚴重須即時監禁　押後4.1判刑 (12:50)

被告李鴻發（現年52歲）在另案承認欺詐等罪，被判社會服務令，早前已被革職。本案公職人員接受利益罪指，被告身為警務處警長，2019年7月5日從麥智元接受50萬元的饋贈或報酬等，作為協助黃君游（又名Sam Wong）調查收債的誘因或報酬。被告另被控訂明人員接受利益的交替控罪則指，他身為訂明人員未經許可從麥接受50萬元。

辯方今日求情指，被告曾是一名優秀警員，過往破案無數，閑時當義工服務，形容他品格良好。雖然被告患有精神問題，但他一直求醫及得以控制病情。

辯方又指，案件與一般公職人員接受利益案不同，背後目的並非包庇罪犯、或通風信，而且被告僅收取了一筆款項，性質是借貸。法官認同案件與同類型案件有「重大不同」，但不可能如辯方陳詞表述，以緩刑了事。

控方另就該50萬涉款申請復還令，惟法官表示處理復還令時有多重考慮，例如釐清復還令的對象、若將涉款判予警方充公後，但債主不可能向警方要求取回款項，以及如果被告有經濟困難，要求加監代替賠償，應如何衡量刑期等。法官形容處理復還令比起量判本身更為複雜，故押後案件以侍控辯再作陳詞。