續任民建聯主席與否 李慧琼稱個人意願只屬「卑微」 否認人大屬橡皮圖章 (12:20)

李慧琼於商台節目《政經星期六》上指，民建聯在新時代下不能只定位於選舉，要在良政善治下有參與角色，她又指以往民建聯的十八支部較強，主導民建聯發展，認為民建聯應加強與工商、專業及青年聯繫，領導層亦要配合架構重組。

至於新組建的中央港澳工作辦公室，李慧琼認為是「自然的架構重組」，相信將更有利於落實一國兩制，讓香港更好融入國家發展大局，解決深層次矛盾，又說毋須擔憂此調整會影響一國兩制落實，稱國家主席習近平多次重申堅持一國兩制，應對未來充滿信心。

對於外界形容人大代表是「橡皮圖章」，李慧琼認為並非所有人理解「中國模式」，亦有很多人連人大如何產生及職能都不了解，形容「中國模式」是「傾好哂先開會，所以每次開會大家唔會見到啲公開嘅矛盾」，形容屬傳統智慧，矛盾毋須公開，「透過醖釀、同埋協商，就達到最大公約數，然後就公布結果，大家就要接受呢個係集體智慧。」

她又指，近代中國發展屬最接近民族復興的時候，認為若中國的制度只有拍掌，肯定不會達致目前的結果。