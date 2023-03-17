警方拘18人涉16宗詐騙案　涉騙款近350萬 單一損失最高60萬 (21:39)

警方特別提醒市民要提防3種行騙手法。第一種為網上騙案，騙徒會在網購平台假裝有貨出售，但收款後沒有出貨及失去聯絡。或者假扮買家存入空頭支票到受害人戶口，欺騙受害人進行交收。警方建議市民考慮現金見面交易以減低風險。

第二種為電話騙案，騙徒訛稱受害人的子女或親戚因犯法被拘留，需要轉賬或現金作保釋金。警方重申不會要求市民在警署外處理保釋金。警方呼籲市民收到類似電話應先向親友求證，如有可疑應報警求助。

第三種為釣魚短訊騙案，騙徒訛稱市民有會員積分，可以加一元手續費換領獎賞，誘使他們點擊相關連結至虛假網站，提供信用卡資料及一次性密碼。騙徒將信用卡資料捆綁，繼而進行交易。警方提醒市民要細心注意短訊，到底短訊提及的是一次性交易密碼，還是綁定賬戶的一次性驗證碼。

至於兌換人民幣騙案，騙徒會在網上平台例如Wechat、Whatsapp等，聲稱可以以較低匯率兌換人民幣，收款後便逃去無蹤。