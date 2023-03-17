「你好香港」逾5萬張免費機票派旅行社 旅議會要求「買一送一」配住宿旅遊產品 (21:15)

旅議會周三（15日）公布將有4.7萬張機票由旅議會經其旗下旅遊B2B平台「旅淘」分發，旅行社可透過登記平台申請機票配額。楊淑芬今表示，最新將有逾5萬張機票由旅議會派發，實際數字待定。當中3.5萬張為入境機票，對象為內地、東南亞、日本及台灣等；1.7萬張在香港出發，當中3000至4000張對象為大灣區居民、其餘對象為香港市民。

楊淑芬表示，會按準則向旅行社分發機票配額，以泰國曼谷出發的機票為例，申請者須為本港持牌旅行社，在當地有合作伙伴或分公司，過去曾經接待過在當地出發的旅行團。每間旅行社可申請最多3個出發地點的機票配額、每個地點上限20張，即一間旅行社最多可獲分配60張免費機票組團。楊指，若反應熱烈、機票未能平均分發，除參考以上原則，亦會以抽籤處理。