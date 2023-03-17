初選案｜辯方質疑若民主派佔立會多數或被政府「化作少數」引官關注　區諾軒認為陳志全毋須「鬥黃」 (19:32)

代表陳志全的辯方大律師今午問到，區諾軒早前供稱初選參加者或會「鬥黃」，比起「鬥黃」字眼意指鬥爭，形容比賽的「比黃」（yellow contest）會否更合適。區表示，如果放在選舉競爭來講，「黃」指部分支持者的信念，都是一種比賽。區又指，陳志全作為時任立會議員，具有現任議員的優勢，「我會話佢無誘因鬥黃」。

辯方提出，假設35+計劃順利，民主派取得多數議席，政府施政是否寸步難行，區認為要取決於政府和立會多數派是否願意一起商討。辯方續指，其中一個可能性是政府願意商討，另一可能性是政府以不同方法，將民主派的多數化作少數（reduce majority to minority）。庭上多人發笑後，辯方表示無意作出諷刺。

法官李運騰問及，即使政府啟動「政改」，理論上要獲三分之二立會議員通過，不能自行通過政改。區表示同意，又指前運輸及房屋局長張炳良早前著書《香港例外主義會長久嗎？》（Can Hong Kong Exceptionalism Last?），表示香港實現民主政制要「通過三個窗口」，首先是特首同意，其次是立會三分之二支持，更重要是取得中央支持，「所以特首很難一個人說了算」。聆訊下周一（20日）續。