的士業憂充電器不足難轉型電動 政府:考慮的士站及變電站裝充電器 (18:35)

本報今日報道，充電器近年增幅落後電動車增長，令的士業界卻步轉型為電動車。多名議員詢問當局有何計劃增加快速充電位，工聯會鄧家彪建議當局與巴士公司商討，研究讓已有充電設備的專營巴士車廠，開放其充電位予其他商用車充電，認為巴士公司一方面可增加收入，亦可為商用車提供更多充電配套鼓勵轉型。

環境及生態局首席環境保護主任(空氣質素政策)張展華會上稱，局方已有考慮在不同地方增設的士專用充電站，包括的士站、不同政府處所、以及一些短期租約用地。另局方正與兩間電力公司商討，可否在兩電一些變電站外「拉條線出來」， 建設電動車充電位。

局方早前指正準備逐步把部分現有加油站轉型至快速充電站，預計2023至24年度內招標。張展華指，上周曾與油公司開會商討相關事宜，油公司亦歡迎將加油站改為快速充電站，稱正商議細節。

議員林筱魯關注當局有否就的士業界更換電動車訂立目標。張展華指2025年會公布最新一份推動商用車電動化的藍圖，當中會包括電動的士。