簡約公屋︳財委會通過首批149億元撥款　江玉歡投反對票稱「我手講我心」 (20:22)

投下唯一反對票的江玉歡形容「我手講我心」，認為投票已反映其態度，未有進一步補充。要求記名表決並投棄權票的田北辰指，位於元朗的過渡性房屋同心村入住率已偏低，加上部分簡約公屋亦將建於新界，憂屆時會供過於求，令偏遠的簡約公屋入住率亦出現低企，變相浪費公帑。但他強調自己支持簡約公屋的概念，故未有投反對票，選擇棄權。

問及要求記名表決會否有壓力，他明言希望「留個紀錄」，並指「從政都有初心，盼公帑得以善用」。

多名議員重點關注簡約公屋重用價值，又期望當局做好社區配套設施，盡量壓縮造價並確保質素。房屋局局何永賢說，當局正研究組裝合成組件的重用可能性，又說每個組件一般可以用50年，雖然物料或有損耗，但相信經修繕後或可重覆用兩至三次。按「南昌220」過渡性房屋項目的經驗，她估算有95%的組件可重用。

另外有議員關注1至2人單位佔約7成，擔心未能滿足部分大家庭需要，亦憂慮較遠選址的入住率偏低。何永賢說，當局正準備向公屋輪候冊上合資格的家庭發通知，並預計在年中可派發表格，收集他們對簡約公屋的意見及入住意向等。她又說，當局已盡量增加較大單位的數量，由過渡性房屋的約2%增多至簡約公屋的約10%。

被問到簡約公屋會否與過渡房屋競爭，影響入住率，何永賢說雖然簡約公屋租較便宜，但入住人士不會再獲得租金津貼，而過渡屋住戶則繼續獲發津貼，故兩者租金差不多。至於日後會否考慮重用過渡屋作為簡約公屋，何永賢稱要視乎有關過渡屋的使用期限能否配合，當局在申請第二批撥款時會留意。