海關過去三周檢獲市值約2.5億元私煙 (17:33)

海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰指，「風暴」行動期間，偵破3宗重大走私香煙案件，分別在上月23日在油麻地截查一艘躉船，在兩個貨櫃檢獲2700萬支未完稅香煙，拘捕4名船員，另於本月3日在青衣青鴻路及油麻地海暉道截查兩架貨櫃車及一艘躉船，在3個貨櫃內檢獲2400萬支未完稅香煙，拘捕兩名司機，作進一步調查後，於本周日（12日）在青衣長輝路截查一貨櫃車，檢獲1100萬支未完稅香煙，拘捕一名司機。共檢獲6200萬支未完稅香煙，市值約2.3億元，應課稅值約1.6億元。

海關稅收罪案調查科稅收調查組指揮官張惠雯就指，除打擊私煙進出口，亦在各區打擊私煙的儲存及分銷，行動中成功截獲660萬支未完稅香煙及6公斤煙草，搗破7個私煙倉，檢獲4部分銷私煙的車輛，拘捕68男10女，年齡介乎15至88歲，亦留意到不法分子轉移使用市區空置地舖作私煙儲存倉。

海關指，自加煙草稅後，未見走私香煙情況有明顯上升趨勢，截至本月15日，海關今年共檢獲2.23億支未完稅香煙，市值約6.7億元，應課稅值約4.67億。