警月內破579宗網上購物騙案　拘65人涉760萬騙款 (17:39)

網絡安全及科技罪案調查科高級督察陳穎表示，警方較早前亦搗破一個犯罪團伙，去年7月至今年1月共騙取121名受害人，合共25萬元騙款。她透露，該團伙在很短時間內於不同社交平台開設超過50個專頁，以平價、流行的產品作招徠。行動最終拘捕4男2女，一名24歲男子被控欺詐罪，其餘人士被控洗黑錢。

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠表示，本港2022年整體科技罪案有22797宗，較去年上升41%，損失金額由30億2千萬元增加至32億1千萬元。當中，網上購物騙案有顯着升幅，由2021年的6120宗上升至2022年的8735宗，上升逾四成，損失金額達7410萬元。

警方表示，騙徒通常會使用常見的社交媒體或推銷網站出售商品，當受害人有興趣並主動聯絡騙徒時，騙徒會指示受害者以不同的方式付款，待受害人付款後便失去蹤影。最多受害人網購時令產品，包括門票及服務，佔30%，警方估計或與近期通關及旅遊氣氛熾熱有關；其次為飲品及食品，佔17%，相信與慶祝新春及情人節有關，而時裝及手袋、家庭電器及電子產品分別佔13%，玩具及模型佔5%。

網絡安全及科技罪案調查科總督察鄧國軒提醒，騙徒最近於海外、國内及本地不同網絡平台活躍，市民在網購時應小心選擇賣家，盡量光顧官方平台或信譽良好的賣家，並需留意網上商店的經營日期，是否有實體店及電話。賣家出售商品時，亦不應單憑入數收據，需要自行向銀行核實交易是否妥善處理，之後才寄貨。鄧亦呼籲市民網購時可使用警方早前推出的手機應用程式防騙視伏「Scameter+」，能即時查詢可疑網店。